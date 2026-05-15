Viene travolto dal tronco della pianta che stava tagliando in Val Camonica: morto operaio di 52 anni

Un 52enne è morto in Alta Valle Camonica (Brescia) dopo essere stato travolto dal tronco di una pianta che stava tagliando. L’operaio era dipendente di una ditta specializzata in operazioni di disboscamento.

Foto di repertorio

Un 52enne è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, a seguito di un incidente sul lavoro in una zona montana nel territorio di Temù, in Alta Valle Camonica (in provincia di Brescia). L'operaio, dipendente di una ditta specializzata in operazioni di disboscamento, sarebbe stato travolto dal tronco di una pianta durante le operazioni di taglio. L'albero lo avrebbe colpito alla schiena, uccidendolo sul colpo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse per via della zona impervia, ma all'arrivo dei sanitari per il 52enne non c'era più nulla da fare.

L'allarme è stato lanciato dai colleghi del 52enne intorno alle 11:30 del 15 maggio. Sul posto, in località Gozza, sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, il personale sanitario del 118 e gli addetti di Ats della Montagna, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Stazione di Breno incaricati di ricostruire quanto accaduto. La zona dove è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e non è nemmeno coperta da segnale telefonico, cosa che ha ritardato la richiesta di soccorso e le operazioni stesse.

Secondo una prima ricostruzione, il 52enne era impegnato in lavori di abbattimento e potatura di alberi e lavorava per conto di una ditta esterna, a sua volta incaricata dal Consorzio Due Parchi. L'operaio stava usando una motosega per tagliare una pianta, quando il tronco è precipitato colpendolo alla schiena. Gli operatori sanitari, intervenuti anche con l'eliambulanza, hanno provato a prestargli soccorso, ma il 52enne era praticamente deceduto sul colpo. Per il momento, non sono state rese note altre informazioni in merito alla sua identità.