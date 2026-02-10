milano
Cade dall’impalcatura di un cantiere nel Monzese e precipita per 4 metri: grave un 58enne

Un 58enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. L’uomo sarebbe caduto da un’impalcatura di 4 metri in un cantiere riportando un trauma cranico.
A cura di Enrico Spaccini
Foto di repertorio
Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, martedì 10 febbraio, in un cantiere a Lentate sul Seveso (in provincia di Monza e della Brianza). Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), un 58enne sarebbe caduto da un'impalcatura alta circa quattro metri. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto con un'ambulanza e un'auto medica ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente si è verificato intorno alle 11 del 10 febbraio in un cantiere di via Ticino a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. Per cause ancora in fase di accertamento, un 58enne è precipitato da un'impalcatura di quattro metri riportando un trauma cranico. L'uomo è stato, poi, trasportato in codice rosso in ospedale.

I rilievi di quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Seregno, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Lentate sul Seveso. Gli ispettori dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) di Monza e Brianza dovranno verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo in aggiornamento

