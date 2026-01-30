Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita da cinque metri: è in gravi condizioni

Un operaio di 61 anni è precipitato da circa 5 metri di altezza all’interno dell’impianto lavorativo di Lonato del Garda dove lavorava. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni.

Nel corso della giornata di ieri, giovedì 29 gennaio, un operaio di 61 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro in un impianto lavorativo a Lonato del Garda, un comune in provincia di Brescia. Il 61enne, precipitato da circa cinque metri di altezza, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di ieri mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 8:11 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Desenzano del Garda e l'Asst (Azienda socio-sanitaria territoriale) del Garda.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Lugasca 32 a Lonato del Garda quando l'operaio di 61 anni sarebbe precipitato – per cause ancora in fase di accertamento – da un solaio situato a circa 5 metri dal suolo. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare l'uomo agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni. Al momento, il 61enne si troverebbe ricoverato in prognosi riservata e non sarebbe ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già iniziato a svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e così accertare eventuali responsabilità. Dai primi rilievi sembra che l'operaio abbia perso l'equilibrio, cadendo dal solaio che non era dotato di barriere o parapetti di protezione.