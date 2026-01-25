Operaio precipita da un traliccio di 6 metri nel cantiere Tav di Mazzano: è grave

Un operaio è precipitato da un traliccio nel cantiere Tav di Mazzano (Brescia). L’uomo ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato d’urgenza.

Un operaio è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato nella mattinata di oggi, nel cantiere Tav di Mazzano (in provincia di Brescia), al confine con Ponte San Marco. Stando alle prime informazioni, l'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, sarebbe precipitato da un traliccio alto circa sei metri dove stava eseguendo alcuni lavori. Il lavoratore è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi e, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno eseguendo gli accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

L'incidente si è verificato poco dopo le 10 del 25 gennaio nel cantiere nell'Alta Velocità di Mazzano. Stando a quanto emerso finora, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa sei metri, mentre stava eseguendo alcuni lavori su un traliccio lungo i binari del treno. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza di Mazzano Soccorso e due un’auto mediche. L'uomo avrebbe riportato lesioni serie ma, stando al racconto di alcuni colleghi, pare che non abbia mai perso conoscenza. Dopo le prime cure del caso, è stato trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia ferroviaria di Brescia con il supporto dei carabinieri, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del reparto Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ats locale.