Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio schiacciato da una lastra: è in pericolo di vita

Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra in un impianto lavorativo nel Milanese. Ricoverato d’urgenza, sarebbe in pericolo di vita.

Foto di repertorio

Nel corso della mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, si è verificato un grave incidente sul lavoro all'interno di un impianto lavorativo nei pressi di Cambiago, un piccolo comune in provincia di Milano. Stando a quanto riferito, un operaio di 57 anni sarebbe rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra durante il turno di lavoro. Ricoverato d'urgenza in ospedale, il 57enne si troverebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento alle 7:57 a bordo di un'ambulanza e di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Pioltello, la procura e i vigili del fuoco di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'interno della Prismag, ditta produttrice di attrezzatura per veicoli industriali, di via Castellazzo 11 (Cambiago), quando una lastra, per ragioni ancora in fase di accertamento, avrebbe travolto l'operaio. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco che lo hanno consegnato ai medici del 118 giusto sul posto che sono riusciti a rianimarlo. L'uomo, intubato e incosciente, è stato quindi trasportato in codice rosso e con la massima urgenza all'ospedale di Verdellino (Bergamo) in gravissime condizioni. Secondo quanto riferito, al momento l'operaio 57enne si troverebbe in pericolo di vita.