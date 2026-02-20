milano
Tragedia sul lavoro nel Milanese: operaio muore schiacciato da un macchinario

L’incidente si è verificato oggi pomeriggio nell’azienda Mondo Sd, specializzata nella produzione e lavorazione materie plastiche, a Bernate Ticino, nel Milanese.
A cura di Francesca Caporello
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Tragedia a Bernate Ticino, nel Milanese. Questo pomeriggio, venerdì 20 febbraio, intorno alle 17 si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro che ha costato la vita a un operaio, un uomo di origini pakistane, di 37 anni. Come confermato da fonti investigative a Fanpage.it l'incidente si sarebbe accaduto in via Delle Vallogge di Sotto, nell'azienda Mondo Sd, specializzata nella produzione e lavorazione materie plastiche.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza, un'automedica e un elicottero del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) con la massima urgenza, ma purtroppo, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo. Presenti anche la polizia locale, i carabinieri di Abbiategrasso, la Procura di Milano e una squadra dei vigili del fuoco di via Messina a Milano.

Ancora non si conoscono le cause dell'incidente. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Cronaca
milano
