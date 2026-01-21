Operaio colpito alla testa dalla ribalta di un camion e poi sommerso dal mais di un silos: rischia la vita

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Dovera, piccolo comune in provincia di Cremona. L’operaio è in gravissime condizioni e rischia la vita. È stato elitrasportato al Papa Giovanni di Bergamo.

(foto di repertorio)

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Dovera, piccolo comune in provincia di Cremona. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, introno alle 14.30, un autotrasportatore sarebbe stato colpito alla testa dalla ribalta di un camion e poi sommerso da granaglie di mais contenute all'interno di un silos. L'incidente si sarebbe verificato in corrispondenza della Cascina Santa Rita, macelleria e negozio alimentare, in via Antonio Barni 18 a Dovera. L'azienda si occupa anche di lavorazione ed essicazione di cereali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso del 118 inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Per i diversi traumi e ferite riportate dall'operaio, un uomo di 30 anni, è stato necessario l'elitrasporto d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Crema per tutti gli accertamenti del caso e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Stando a quanto si sa finora, l'operaio sarebbe in gravissime condizioni e il medico che lo ha soccorso sul posto lo avrebbe giudicato in pericolo di vita. Ma occorre attendere le prossime ore per avere più chiarezza sul quadro clinico.