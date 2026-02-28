milano
Un’auto lo travolge mentre lavora in un cantiere sulla strada per Malpensa: morto operaio di 25 anni

Un 25enne è morto questa mattina, 28 febbraio, dopo essere stato travolto da un’auto a Cuggiono (Milano). Il giovane operaio stava lavorando a un cantiere stradale. A investirlo è stato un 89enne.
A cura di Enrico Spaccini
Un operaio di 25 anni è stato travolto da un'auto lungo la strada statale dell'aeroporto della Malpensa questa mattina, sabato 28 febbraio. L'incidente è avvenuto all'altezza del territorio comunale di Cuggiono (nella Città Metropolitana di Milano), dove il giovane stava lavorando in un cantiere stradale per conto di una ditta all'opera per Anas. A investirlo è stato un 89enne, che non si sarebbe accorto della sua presenza. Trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda di Milano, il 25enne è deceduto in mattinata. L'anziano, sotto shock, è stato a sua volta accompagnato all'ospedale di Magenta per ulteriori accertamenti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo la ss36, nel tratto compreso tra le uscite Mesero/A4 e Cuggiono sud/Mesero nord. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale di Magenta, intervenuta per eseguire i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa per circa tre ore in entrambe le direzioni, per consentire ai sanitari di soccorrere il 25enne. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato cinque equipaggi, con ambulanza auto mediche e l'elisoccorso. Le condizioni del giovane operaio, però, sono apparse subito disperate ed è deceduto poco dopo il suo arrivo al ponto soccorso dell'ospedale Niguarda.

L'89enne, residente a Cuggiono, che guidava l'auto è stato trasportato all'ospedale di Magenta. In stato di shock, sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Anas (l'Azienda nazionale autonoma delle strade) ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del 25enne deceduto e ha comunicato di aver già avviato tutte le procedure previste in collaborazione con le autorità competenti, al fine di chiarire la dinamica dell’incidente.

