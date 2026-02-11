Cammina al centro della carreggiata all’alba e viene travolto da un camion: morto un uomo

Questa mattina, all’alba, un uomo è stato travolto da un camion a San Giuliano Milanese. Pare che stesse camminando al centro della carreggiata. È morto mentre veniva trasferito in ospedale.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un camion a San Giuliano Milanese, comune che si trova nell'hinterland di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell'ordine per i rilievi del caso: pare che l'uomo stesse camminando al centro della carreggiata.

Le informazioni relative a questo incidente sono ancora frammentarie. L'episodio è avvenuto all'alba, attorno alle 6 del mattino. La vittima, un 48enne che è anche un cittadino italiano, stava camminando sul cavalcavia che unisce la strada provinciale Cerca alla strada Binasca quando, a un certo punto, è stato travolto da un camion. Resta ancora poco chiaro il motivo per cui il 48enne stesse camminando al centro della carreggiata e in un punto in cui non c'è marciapiede ed è priva di illuminazione. Teoricamente, infatti, è un'area che è preclusa ai pedoni e che è accessibile solo a veicoli, mezzi pesanti e scooter.

Alla guida del camion, c'era un giovane di 26 anni che non è riuscito a evitare l'impatto. Ha subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. I medici hanno subito fornito le prime cure e lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Vizzolo Predabissi. Purtroppo è morto sull'ambulanza e poco prima di arrivare nella struttura. La vittima è stata subito identificata. Come scritto precedentemente, si tratta di un uomo di 48 anni, italiano, senza fissa dimora che aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio e furti. A ogni modo resta da capire perché si trovasse proprio lì.