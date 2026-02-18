Uomo investito e ucciso da un camion mentre attraversa la strada nel Milanese

L’incidente è avvenuto oggi a Seguro, frazione di Settimo Milanese, a Ovest di Milano. A perdere la vita sarebbe stato un 88enne investito e ucciso da un camion mentre attraversava la strada.

Foto di repertorio

Tragedia sulle strade di Settimo Milanese nella zona Ovest di Milano. Intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 18 febbraio, un uomo di 88 anni è stato investito e ucciso da un camion in via Tommaso Edison 3, a Seguro, piccola frazione di Settimo Milanese al confine con il quartiere Baggio di Milano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza del 118 con personale medico, giunta in codice rosso. Per la gravità dell'incidente è stato richiesto anche un elicottero. Ma purtroppo ogni sforzo di salvare la vita all'uomo è stato vano. L'88enne sarebbe deceduto sul luogo dell'impatto poco dopo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la sua morte.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Corsico, i vigili del fuoco e la polizia locale di Settimo Milanese per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ma da una prima ricostruzione diffusa, sembrerebbe che l'anziano fosse appena uscito dalla farmacia e stesse per attraversare la strada, in corrispondenza di una rotonda con attraversamento pedonale, quando per motivi ancora da chiarire il camion l'avrebbe preso in pieno. Alla guida del mezzo pesante si trovava un uomo di 49 anni, ora sotto shock. Pur tuttavia è stato trasportato in codice verde, il meno grave, all'ospedale San Carlo di Milano per accertamenti.