Schianto auto-moto a Settimo Milanese: motociclista sbalzato a terra per diversi metri, è gravissimo

Violento incidente questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio il motociclista, trasportato in codice rosso in ospedale.

Foto di repertorio

Un'automobile e una motocicletta si sono schiantate nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, in via Enrico Fermi, all'altezza del civico 18, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese (Mi). L'incidente si è verificato intorno alle 11.30. Secondo le prime informazioni diffuse, a causa dello scontro, il motociclista – un uomo di 40 anni – sarebbe sbalzato violentemente a terra precipitando a diversi metri di distanza. Le sue condizioni sarebbero parse fin da subito molto gravi. Avrebbe riportato un trauma cranico e una ferita seria a un braccio.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza, un'auto infermieristica e l'elisoccorso del 118, inviati da Areu (L'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). I soccorritori hanno prestato le prime cure al conducente della moto e poi, una volta stabilizzato sul posto, l'hanno trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale San Carlo di Milano.

L'automobilista invece non avrebbe riportato ferite serie, secondo quanto si apprende, sarebbe stato tuttavia portato in ospedale, sempre al San Carlo, in codice verde, per tutti gli accertamenti del caso.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, eseguire i rilievi necessari e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona inevitabilmente ha subìto rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.