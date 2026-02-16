Schianto moto-auto a Milano, morto un uomo: moto non assicurata e automobilista 18enne con foglio rosa

A perdere la vita un motociclista 52enne che si è schiantato contro una microcar guidata da un 18enne con foglio rosa. L’incidente si è verificato in via Caduti di Marcinelle, in zona Lambrate.

I due mezzi incidentati (foto LaPresse)

Tragedia in via Caduti di Marcinelle, all'altezza del civico 6, in zona Lambrate, a Milano. Secondo quanto si apprende, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, intorno alle 12, un'auto e una moto si sono scontrate violentemente. A causa dell'impatto il motociclista, un 52enne, è morto poco dopo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due ambulanze e un'automedica del 118, giunte in codice rosso. Ad avere la peggio il motociclista 52enne, che per le gravi ferite riportate, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Clinica Città Studi di Milano, dove purtroppo è deceduto pochi attimi dopo. È stato ricoverato in ospedale, in codice verde, il meno grave, anche l'automobilista 18enne, seppur non avesse riportato particolari ferite.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale al momento al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Ancora non si sa come i due mezzi abbiano fatto a scontrarsi così violentemente. Dalle prime informazioni diffuse dopo i primi accertamenti, pare che il 18enne guidasse l'auto – una Renault Twizy, microcar elettrica grigia metalizzata, con affissa sul vetro posteriore la lettara P, principiante – con foglio rosa (quindi non ancora patentato) e che la moto, uno scooter, del 52enne invece non fosse assicurata. Per questo il motociclo sarebbe stato sequestrato dalla Locale.

Gli agenti si trovano ancora sul posto per tutti i rilievi del sinistro e per capire di chi fosse la responsabilità di quanto accaduto.