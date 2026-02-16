milano
video suggerito
video suggerito

Motociclista si schianta contro la microcar di un 18enne con il foglio rosa a Milano: è morto Andrea Curti

È morto Andrea Curti, il motociclista che si è schiantato contro una microcar guidata da un 18enne a Milano. Curti, libero professionista, abitava poco distante dal luogo dell’incidente.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
196 CONDIVISIONI
Il luogo dell’incidente in cui ha perso la vita Andrea Curti
Il luogo dell’incidente in cui ha perso la vita Andrea Curti

Si chiamava Andrea Curti, il 52enne alla guida di uno scooter che questa mattina, lunedì 16 febbraio, si è schiantato contro una microcar Twizy guidata da un 18enne con il foglio rosa in via Caduti di Marcinelle, nella periferia est di Milano. Curti, libero professionista e creator digitale, abitava poco distante dal luogo dell'incidente.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 12:00 di questa mattina quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità – la moto su cui viaggiava Curti si è scontrata frontalmente con una microcar Twizy guidata da un 18enne con il foglio rosa.

Le forze dell’ordine sul luogo dove ha perso la vita Andrea Curti
Le forze dell’ordine sul luogo dove ha perso la vita Andrea Curti

Una volta giunti sul posto a bordo di due ambulanze e un'automedica in codice rosso e dopo aver prestato le prime cure, i soccorritori hanno deciso di trasportare all'ospedale Clinica Città Studi di Milano il 52enne con la massima urgenza. Tuttavia, Curti ha perso la vita poco dopo essere stato ricoverato in pronto soccorso. Nel frattempo, il 18enne è stato trasferito all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde in condizioni ritenute dai soccorritori non particolarmente gravi.

Leggi anche
Si schianta con lo scooter contro un'auto, morto un 28enne nel Comasco: si tratta di Davide Croci

Sul posto dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Stando a quanto riferito, la moto di Curti è risultata essere sotto sequestro perché trovata, lo scorso 2 febbraio, priva di assicurazione.

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
196 CONDIVISIONI
Immagine
Morte
Ramy Elgaml
Il carabiniere che inseguì lo scooter è accusato di omicidio stradale in adempimento di dovere
Le chat tra i carabinieri: "Dobbiamo aspettare che scappi un morto, un neg*o che passa per caso"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views