Schianto auto-moto nella notte in via Tesio a San Siro: morto il 20enne Francesco Consales

Francesco Consales, originario di Vercelli, è il 20enne morto questa notte in un incidente stradale auto-moto in via Tesio a San Siro (Milano). Consales era alla guida, senza patente, dello scooter dell’amico con cui stava viaggiando.

Si chiamava Francesco Consales il 20enne morto in un incidente stradale avvenuto questa notte, venerdì 1° maggio, in via Tesio, all'altezza del civico 21, in zona San Siro a Milano. Consales, originario di Vercelli, in Piemonte, si trovava alla guida dello scooter Yamaha Ray 125, di proprietà dell'amico con cui stava viaggiando, quando avrebbe tentato – secondo le prime ricostruzioni – un sorpasso a sinistra di un'auto, una Citroen C3. Durante la manovra però avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro due auto in sosta e contro la stessa Citroen.

Secondo quanto si apprende inoltre pare che Consales fosse privo di patente, mai conseguita.

Sul posto sono giunti i soccorsi, ma nonostante la tempestività per il 20enne non c'è stato nulla da fare. Per le gravi ferite riportate è deceduto all'ospedale Niguarda di Milano in cui è giunto in codice rosso. In gravi condizioni invece l'amico 25enne che era con lui. Si trova attualmente ancora ricoverato all'ospedale San Carlo in prognosi riservata.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Stando a quanto diffuso fino a questo momento, il pretest che si svolge per verificare la presenza di tracce di droga, ha dato esito positivo per la ventenne alla guida della Citroen.