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Schianto auto-moto nella notte in via Tesio a San Siro: morto il 20enne Francesco Consales

Francesco Consales, originario di Vercelli, è il 20enne morto questa notte in un incidente stradale auto-moto in via Tesio a San Siro (Milano). Consales era alla guida, senza patente, dello scooter dell’amico con cui stava viaggiando.
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A cura di Francesca Caporello
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Si chiamava Francesco Consales il 20enne morto in un incidente stradale avvenuto questa notte, venerdì 1° maggio, in via Tesio, all'altezza del civico 21, in zona San Siro a Milano. Consales, originario di Vercelli, in Piemonte, si trovava alla guida dello scooter Yamaha Ray 125, di proprietà dell'amico con cui stava viaggiando, quando avrebbe tentato – secondo le prime ricostruzioni – un sorpasso a sinistra di un'auto, una Citroen C3. Durante la manovra però avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro due auto in sosta e contro la stessa Citroen.

Secondo quanto si apprende inoltre pare che Consales fosse privo di patente, mai conseguita.

Sul posto sono giunti i soccorsi, ma nonostante la tempestività per il 20enne non c'è stato nulla da fare. Per le gravi ferite riportate è deceduto all'ospedale Niguarda di Milano in cui è giunto in codice rosso. In gravi condizioni invece l'amico 25enne che era con lui. Si trova attualmente ancora ricoverato all'ospedale San Carlo in prognosi riservata.

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Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Stando a quanto diffuso fino a questo momento, il pretest che si svolge per verificare la presenza di tracce di droga, ha dato esito positivo per la ventenne alla guida della Citroen.

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