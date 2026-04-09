Automobilista ubriaco investe tre ciclisti a Treviglio: morto il 33enne Flavio Leoni, gravissimo lo zio

È Flavio Leoni il 33enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un automobilista positivo all’alcoltest in via Canonica a Treviglio (Bergamo) mentre era in sella alla sua bicicletta. Trasportato in ospedale, è gravissimo anche lo zio.

Flavio Leoni

Si chiamava Flavio Leoni l'uomo di 33 anni che oggi, giovedì 9 aprile, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un automobilista – poi risultato positivo all'alcoltest – in via Canonica a Treviglio (Bergamo) mentre era in sella alla sua bicicletta in compagnia del padre e dello zio, ora ricoverati in ospedale. Trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elisoccorso, il 33enne – che da tempo viveva a Parigi, dove lavorava per il Gruppo Cassa depositi e prestiti francese – è deceduto poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate in seguito all'impatto.

La dinamica dell'incidente

I fatti si sono verificati intorno alle 10:00 di questa mattina in via Canonica, la strada che collega Geromina con Pontirolo Nuovo (Bergamo) quando un'Alfa Romeo Giulia guidata da un 48enne avrebbe sbandato dopo un sorpasso azzardato in curva finendo per investire tre ciclisti, rispettivamente di 33, 66 e 69 anni.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'auto medica, quattro ambulanze e due elicotteri in codice rosso. Una volta sul luogo del sinistro e aver prestato le prime cure, i soccorritori sanitari hanno deciso di trasferire immediatamente il 33enne all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elisoccorso. Tuttavia, Leoni è deceduto poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate.

Ferito gravemente lo zio 69enne che, però, non sembrerebbe essere in pericolo di vita, più lievi, invece, quelle del padre 66enne. Illeso il 48enne che si trovava alla guida dell'auto che è stato sottoposto agli accertamenti di rito, risultando positivo all'alcoltest: il tasso alcolemico era di 6 volte oltre il limite consentito dalla legge.