Sbanda con l’auto dopo un sorpasso in curva e travolge 3 ciclisti a Treviglio: gravissimo un 33enne

Un 48enne ha travolto tre ciclisti a Treviglio (Bergamo) dopo aver perso il controllo dell’auto dopo un sorpasso in curva. Un 33enne è stato rianimato sul posto e trasportato in ospedale in elicottero. L’automobilista è risultato positivo all’alcoltest.

Foto di repertorio

Tre ciclisti sono stati travolti da un'auto questa mattina, giovedì 9 aprile, lungo via Canonica a Treviglio (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito finora, un 48enne alla guida di un'Alfa Romeo Giulia avrebbe sbandato dopo un sorpasso azzardato in curva finendo per investire i tre uomini. I feriti sono due fratelli di 69 e 66 anni e un giovane di 33 anni. Quest'ultimo è quello che ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato rianimato. L'automobilista 48enne è risultato positivo all'alcoltest.

L'incidente si è verificato intorno alle 10 del 9 aprile in via Canonica, la strada che collega Geromina con Pontirolo Nuovo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'auto medica, quattro ambulanze e due elicotteri (uno da Brescia e l'altro da Milano) con la massima urgenza. I sanitari hanno soccorso tre persone: un 69enne che aveva riportato lievi ferite, un 66enne più grave e un 33enne in condizioni disperate. Quest'ultimo, infatti, è stato rianimato sul posto e poi trasportato con un velivolo all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il 48enne che si trovava alla guida dell'auto che ha travolto i tre ciclisti, invece, è rimasto illeso ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito, risultando positivo all'alcoltest.

La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è stata affidata agli agenti della polizia locale. Stando a quanto emerso, il 48enne avrebbe perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulia dopo un sorpasso in curva. Avrebbe impattato contro il guard rail e poi avrebbe sbandato dall'altra parte della strada falciando i ciclisti e finendo in un campo per 100 metri. Una delle biciclette è stata recuperata sotto la vettura e il parabrezza dell'auto è stato sfondato.