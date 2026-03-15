Maxi incidente d’auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feriti, coinvolti anche due bambini

Sarebbero quattro le auto coinvolte nel drammatico incidente di oggi, 15 marzo, a Caravaggio (Bergamo) in cui due persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, tra cui due bambini.

(immagine di repertorio)

Due morti e otto feriti. È questo il bilancio di un tragico incidente d'auto avvenuto oggi, domenica 15 marzo, sulla strada provinciale 185 Rivoltana, a Caravaggio (Bergamo) intorno alle 12.30, all'altezza del ristorante Podere Montizzolo. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse fino ad ora, due persone – di 38 e 73 anni – hanno perso la vita, mentre altre 8 sono rimaste ferite, tra cui due bambini di 5 e 6 anni. Le condizioni dei feriti non sarebbero particolarmente gravi, sono stati trasferiti in ospedale in codice verde e giallo, di bassa e media entità.

Ancora non si conosce la dinamica esatta dell'incidente, ma stando sempre a quanto emerso, la causa è probabilmente legata a un sorpasso imprudente, che ha innescato un tamponamento a catena coinvolgendo più auto. Secondo una prima ricostruzione pare che una delle auto, proveniente da Caravaggio e diretta verso Mozzanica, avrebbe azzardato un sorpasso andando poi a colpire prima un'auto su cui viaggiava una coppia con i due figli piccoli e poi contro un altro mezzo.

Ma per la violenza dell'impatto, sarebbe stata coinvolta anche una quarta auto, il cui l'automobilista avrebbe perso il controllo, facendo sbalzare l'auto nel canale che scorre a lato della strada. Le due persone decedute, un uomo di 38 anni e un'altra persona di 73 (di cui non si conoscono ancora le generalità), viaggiavano insieme a bordo proprio di quest'auto. I soccorsi per loro sono stati vani: purtroppo sono deceduti sul posto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due automediche, due elicotteri e quattro ambulanze del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della locale stazione di servizio in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Bergamo, la Polizia stradale di Treviglio e i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio. Spetta ora alle forze dell'ordine ricostruire quanto accaduto e individuare le responsabilità.