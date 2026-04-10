Auto fa inversione e travolge due moto a Brescia: è morto il 28enne Francesco Viola, grave un 22enne

È Francesco Viola il 28enne che ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due moto e un’automobile in via Serenissima a Brescia. Viola era residente a Cazzago San Martino dove viveva con la moglie e un figlio.

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Si chiamava Francesco Viola il ragazzo di 28 anni che questa mattina, venerdì 10 aprile, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due moto e un'automobile a Brescia. Viola, residente a Cazzago San Martino dove viveva con la moglie e un figlio piccolo, si stava recando al lavoro alla Cembre Spa poco prima dell'impatto. L'automobilista – 40enne di Adro – è ora indagato per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

I fatti si sono verificati intorno alle 7:30 in via Serenissima a Brescia quando – per cause ancora in fase di accertamento – una Renault Captur e due moto si sono scontrate violentemente. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui due giovani di 22 e 28 anni, a bordo delle moto.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l'automobile – che procedeva lungo il rettilineo – avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia, facendo un'inversione a U che avrebbe tagliato la strada a due motociclisti. È allora che Viola, alla guida della prima moto, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per essere sbalzato a terra per diversi metri.

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Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, i soccorritori del 118 hanno deciso di trasportare immediatamente il 28enne in ospedale. Tuttavia, pochi minuti dopo aver lasciato il luogo dell'incidente, Viola è deceduto a bordo dell'ambulanza che era diretta verso la Poliambulanza: troppo gravi le ferite riportate. Il secondo motociclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo, illeso il conducente dell'auto.

Insieme agli operatori sanitari, sono giunti sul posto anche gli agenti della polizia locale per eseguire tutti gli accertamenti necessari e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento, il conducente dell'auto è indagato per omicidio stradale.