milano
video suggerito
video suggerito

Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anni

Una Renault Captur avrebbe invertito all’improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Un motociclista 28enne è stato sbalzato a terra per diversi metri. È deceduto poco dopo in ospedale.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Drammatico incidente questa mattina, 10 aprile, intorno alle 7.30, in via Serenissima a Brescia. Un'auto e due moto si sono scontrate violentemente. Stando alle primissime ricostruzioni diffuse, nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte tre persone, tra cui due giovani di 22 e 28 anni, a bordo delle moto.

Secondo quanto si apprende, una Renault Captur che procedeva lungo il rettilineo avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia. Un'inversione a U che avrebbe tagliato la strada ai motociclisti. Infatti una prima moto che stava sopraggiungendo proprio in quel momento l'avrebbe preso in pieno. A catena, anche un'altra moto. Il centauro, un 28enne, a bordo della prima moto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe stato sbalzato a terra per diversi metri. 

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Dopo aver prestato le prime cure del caso, i soccorritori hanno trasportato d'urgenza in ospedale il motociclista caduto. Le sue condizioni, fin da subito molto gravi, sono precipitate appena dopo il ricovero in ospedale, in cui è morto nonostante tutti gli sforzi dei medici di salvargli la vita.

Leggi anche
Tragedia nel Bresciano, si schianta in moto a Leno: morto il 19enne Alessandro Cagnoni

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale, al lavoro ora per cercare di capire effettivamente cosa sia accaduto e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il tratto di strada è stata subito bloccato per consentire il rilievo agli agenti, ora il flusso veicolare sta a poco a poco tornando alla normalità.

Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: "Diceva che voleva ammazzare Mansorui"
Un testimone: "Cinturrino ci picchiava e ci portava via 4mila euro al giorno, tra droga e soldi"
Gli avvocati di Cinturrino chiedono di verificare che i testimoni "non siano affetti da patologie psichiatriche"
Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere: negati i domiciliari
Fino a 800 euro sottratti, droga e telefoni: le estorsioni di Cinturrino e 5 poliziotti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views