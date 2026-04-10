Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anni

Una Renault Captur avrebbe invertito all’improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Un motociclista 28enne è stato sbalzato a terra per diversi metri. È deceduto poco dopo in ospedale.

Drammatico incidente questa mattina, 10 aprile, intorno alle 7.30, in via Serenissima a Brescia. Un'auto e due moto si sono scontrate violentemente. Stando alle primissime ricostruzioni diffuse, nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte tre persone, tra cui due giovani di 22 e 28 anni, a bordo delle moto.

Secondo quanto si apprende, una Renault Captur che procedeva lungo il rettilineo avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia. Un'inversione a U che avrebbe tagliato la strada ai motociclisti. Infatti una prima moto che stava sopraggiungendo proprio in quel momento l'avrebbe preso in pieno. A catena, anche un'altra moto. Il centauro, un 28enne, a bordo della prima moto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe stato sbalzato a terra per diversi metri.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Dopo aver prestato le prime cure del caso, i soccorritori hanno trasportato d'urgenza in ospedale il motociclista caduto. Le sue condizioni, fin da subito molto gravi, sono precipitate appena dopo il ricovero in ospedale, in cui è morto nonostante tutti gli sforzi dei medici di salvargli la vita.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale, al lavoro ora per cercare di capire effettivamente cosa sia accaduto e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il tratto di strada è stata subito bloccato per consentire il rilievo agli agenti, ora il flusso veicolare sta a poco a poco tornando alla normalità.