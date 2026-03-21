Chi erano Elisa Dranca e Mithum Kuranage, i 20enni morti nel frontale tra un taxi e una moto a Milano: il video

Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage sono i due ragazzi, di 20 e 23 anni, che hanno perso la vita in seguito all’incidente stradale che si è verificato all’incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo a Milano.

La motocicletta coinvolta nell’incidente che si è verificato all’incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo – foto Stefano Porta / LaPresse

Si chiamavano Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage i due ragazzi, rispettivamente di 20 e 23 anni, che questa notte, sabato 21 marzo, hanno perso la vita in seguito all'incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo a Milano. La ragazza, classe 2006, era residente di Locate di Triulzi (Milano), il ragazzo, classe 2002, di Capannori (Lucca).

L'incidente in via Mugello

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco prima delle 4:00 di questa notte quando la motocicletta Kawasaki verde su cui viaggiavano i due ventenni si sarebbe scontrata frontalmente con un taxi Toyota Rav4 bianca guidato da un uomo di 61 anni.

Stando a quanto riferito a Fanpage.it da fonti investigative, lo scontro sarebbe da ricondurre a un'elevata velocità e a una mancata precedenza all'angolo tra via Mugello e corso Ventidue Marzo da parte del motociclista che non si sarebbe fermato al semaforo. La moto proveniva da via Piola e percorreva viale Campania, in direzione del quartiere Corvetto, mentre il taxi stava percorrendo corso Ventidue Marzo in direzione periferia. Quando la moto è giunta a un semaforo rosso ha proseguito la marcia senza rispettarlo finendo contro il taxi che si è poi ribaltato.

Il taxi ribaltato dopo l’incidente in via Mugello a Milano – foto Stefano Porta / LaPresse

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di tre ambulanze e tre automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Piazzale Cuoco e la polizia stradale. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due ventenni per i quali non c'era più nulla che si potesse fare: la 20enne sarebbe morta sul colpo in seguito all'impatto, il 23enne pochi minuti dopo. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno estratto il 61enne dal veicolo che, subito dopo, è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico con gravi ferite, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Continuano i rilievi e gli accertamenti delle forze dell'ordine, necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso. Il pm ha disposto il sequestro dei mezzi e dei caschi e sarà probabilmente eseguita l'autopsia sulle due vittime.