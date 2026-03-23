Passano con il rosso e si schiantano contro un taxi, morti due ventenni: le immagini della dashcam

Dalle immagini della dashcam, sembra che la Kawasaki sia passata con il rosso, non rispettando la precedenza all’incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo a Milano. Nell’incidente sono morti due ventenni: Mithum Kuranage ed Elisa Dranca.

Un frame del video della dashcam del taxi poco prima dell’incidente con la Kawasaki

Stando alle immagini della dashcam del taxi, quando la vettura ha attraversato l'incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo a Milano poco prima delle 4:00 di notte dello scorso 21 marzo i semafori erano verdi. Anche per questo, l'ipotesi degli investigatori è che, alla base dell'incidente nel quale hanno perso la vita il 23enne Mithum Sandeepa Perera Kuranage e la 20enne Elisa Teodora Dranca, ci sia una mancata precedenza da parte della Kawasaki verde guidata dal ragazzo.

Dall'incidente alle indagini

Secondo quanto ricostruito, il sinistro stradale si sarebbe verificato poco prima delle 4:00 di sabato scorso quando la Kawasaki su cui viaggiavano i due ventenni si sarebbe scontrata con un taxi Toyota Rav4 bianca guidato da un uomo di 61 anni. Come si può osservare dalle immagini della dashcam, il conducente del veicolo sarebbe passato con i semafori verdi e, nel mezzo dell'incrocio, si sarebbe ribaltato proprio in seguito all'impatto con la motocicletta che proveniva da via Piola e percorreva viale Campania.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Piazzale Cuoco e la polizia stradale. Tuttavia, una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due ventenni per i quali non c'era più nulla che si potesse fare: la 20enne è morta sul colpo in seguito all'impatto, il 23enne pochi minuti dopo. Il 61enne, invece, è stato trasferito al Policlinico con gravi ferite, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Nelle ore e nei giorni successivi, gli agenti della polizia locale hanno poi svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità: utili, in tal senso, sono state le immagini della dashcam a bordo della vettura. Nel frattempo, il pm di turno ha disposto il sequestro dei veicoli e dei caschi indossati dalle due vittime. È possibile che nelle prossime ore venga disposta l'autopsia sui corpi dei due giovani.