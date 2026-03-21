Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ventenni: avevano 20 e 23 anni

Questa notte una 20enne e un 23enne sono morti in seguito a uno scontro frontale tra un taxi e una moto in viale Mugello a Milano. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori.

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Nel corso di questa notte, a cavallo tra venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo, una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un taxi in viale Mugello a Milano. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 4:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 3:51 a bordo di tre ambulanze e di tre automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato in viale Mugello quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine – la Kawasaki verde su cui viaggiavano i due ventenni si sarebbe scontrata con un taxi Toyota Rav4 bianca guidata da un uomo di 61 anni. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due ventenni per i quali non c'era più nulla che si potesse fare. Il 61enne, trasferito al pronto soccorso del Policlinico, invece, sarebbe rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto così da accertare tutte le responsabilità del caso.