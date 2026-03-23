Ventenni morti nello scontro tra taxi e moto in viale Mugello a Milano: dimesso dall’ospedale il tassista

È uscito dall’ospedale ed è in buone condizioni di salute il tassista 61enne coinvolto nell’incidente stradale in viale Mugello, in cui due ragazzi in sella alla moto che si è scontrata con la sua auto hanno perso la vita.

Come appreso da Fanpage.it, è stato dimesso dal Policlinico di Milano nel pomeriggio di ieri (domenica 22 marzo) il tassista 61enne coinvolto nell'incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, in viale Mugello a Milano, in cui una moto Kawasaki si è scontrata violentemente contro la sua auto di servizio. Uno schianto drammatico in cui due ventenni, in sella alla moto, hanno perso la vita. L'uomo, trasportato in ospedale in codice giallo (di media gravità) aveva riportato alcune ferite gravi ma fin da subito non era apparso in pericolo di vita. Dopo il ricovero e tutte le cure del caso, ora è tornato a casa in buone condizioni di salute.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente e secondo le immagini della dashcam del taxi, pare che la moto – guidata dal 23enne Mithum Sandeepa Perera Kuranage – proveniente da via Piola e in marcia lungo viale Campania, non abbia dato la precedenza al taxi che alle 4 di notte avrebbe invece attraversato l'incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo con semaforo verde.

A perdere la vita a causa del violento impatto, oltre al motociclista, anche la passeggera che era con lui, la 20enne Elisa Teodora Dranca. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni diffuse, la giovane sarebbe morta sul colpo, mentre il 23enne pochi minuti dopo l'impatto. I soccorritori del 118, pur essendo giunti nell'immediato sul luogo dell'incidente purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due giovani.

Al momento gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Intanto la Procura di Milano ha disposto il sequestro dei veicoli e dei caschi indossati dalle due vittime. È possibile che nelle prossime ore venga disposta l'autopsia sui corpi dei due giovani.