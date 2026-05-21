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Schianto auto-moto a Milano, 27enne muore in piazza Carbonari: il video

In base a una prima ricostruzione della Polizia Locale, durante una svolta la moto ha urtato la vettura ed è schiantata a terra abbattendo un palo della segnaletica per poi spezzarsi a metà contro un palo della luce.
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A cura di Francesca Caporello

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Un motociclista di 27 anni è morto nello scontro con un'auto a Milano, in piazza Carbonari, all'altezza del cavalcavia tra viale Marche e viale Lunigiana. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, dopo le 17.

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I soccorsi sono giunti sul posto alle 17.42. Presenti un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Nonostante la tempestività e tutti gli sforzi del personale sanitario, purtroppo però per il giovane non c'è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

Come si apprende e in base a una primissima ricostruzione della Polizia Locale, pare che durante una svolta la moto abbia prima urtato l'auto e poi si sarebbe schiantata a terra abbattendo un palo della segnaletica. Infine si sarebbe spezzata a metà contro un palo della luce. Il giovane è deceduto sul colpo mentre il conducente dell'auto 51enne è ricoverato in ospedale.

Notizia in aggiornamento

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