Ciclista investita da un’auto in centro a Milano: trasportata in codice rosso al Niguarda

L’incidente si è verificato in via Belisario, all’altezza del civico 9, in centro a Milano. Un’auto guidata da un 85enne avrebbe investito una ciclista 49enne, procurandole diverse ferite. La donna è stata portata al Niguarda.

Immagine di repertorio

Una ciclista è stata investita nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 marzo, da un'automobile in via Belisario, all'altezza del civico 9, in centro a Milano. L'incidente si sarebbe verificato dopo le 12.30 circa e i soccorsi sono giunti alle 12.45.

Stando alle prime informazioni diffuse, alla guida dell'auto si trovava un uomo di 85 anni, che per motivi ancora da chiarire avrebbe investito una ciclista, una donna di 49 anni, facendola cadere a terra e procurandole diverse ferite e traumi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: un'automedica e due ambulanze del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure del caso alla donna, l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, in cui è giunta in codice rosso, il più grave.

Mentre l'automobilista 85enne, a causa dell'impatto, si sarebbe procurato un trauma al torace. Le sue condizioni non sarebbero però gravissime. È stato portato in codice giallo, di media intensità, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco di Milano, rispettivamente per tutti i rilievi del sinistro e la messa in sicurezza dell'area. Ora spetta agli agenti ricostruire la dinamica dell'incidente, capire effettivamente cosa sia successo e soprattutto di chi è la responsabilità.