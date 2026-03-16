Scontro tra un’auto e una moto in via Porpora a Milano: grave un uomo di 40 anni

Si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto via Porpora a Milano, in zona Loreto. In seguito all’impatto, un 40enne è stato ricoverato al Niguarda in gravi condizioni.

Immagine di repertorio

Un motociclista di 40 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale che si è verificato in via Antonio Porpora a Milano, in zona Loreto, nel corso della serata di oggi, lunedì 16 marzo. Stando a quanto riferito, la moto su cui stava viaggiando il 40enne si sarebbe scontrata violentemente con un'auto.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco prima delle ore 20:00, all'altezza del civico 14 di via Porpora a Milano, quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – una moto e un'automobile, guidata da un uomo di 44 anni, si sarebbe scontrate violentemente.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 19:51 a bordo di due ambulanze e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Una volta lì e constatate le gravi condizioni del motociclista, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasferirlo immediatamente all'ospedale Niguarda dove l'uomo è tuttora ricoverato. L'automobilista coinvolto nel sinistro, apparentemente illeso, ha chiamato i soccorsi e si è messo a disposizione degli agenti della Locale.

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Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sul luogo dell'incidente avrebbero già svolto i primi accertamenti, necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.