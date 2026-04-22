Aggredisce a martellate un controllore alla metropolitana Lotto di Milano: arrestato passeggero senza biglietto

Un 32enne è stato arrestato dopo aver aggredito un controllore con un martello alla metro Lotto di Milano che lo aveva fermato senza biglietto. L’addetto alla sicurezza ferito è stato dimesso con 7 giorni di prognosi dopo il ricovero.

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile, intorno alle 15:00, alla fermata Lotto della metro 1 di Milano un uomo di 32 anni è stato fermato da due addetti alla sicurezza mentre tentava di superare i tornelli senza biglietto. Alla richiesta di mostrare il titolo di viaggio, però, l'uomo avrebbe reagito in modo improvviso e aggressivo: dopo aver aperto lo zaino che portava con sé, avrebbe estratto un martello e colpito uno dei controllori, un dipendente di 54 anni, ferendolo al fianco sinistro.

I soccorsi e l'arresto

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, una volta scattato l'allarme, gli operatori presenti sul luogo dell'accaduto hanno fornito una descrizione dettagliata dell'aggressore alle forze dell'ordine. Così i carabinieri del nucleo radiomobile che sono intervenuti sono riusciti a rintracciare il responsabile poco distante dalla fermata della metropolitana, in via Caprilli, dove il trentaduenne di origini brasiliane è stato fermato e arrestato.

Durante il controllo, nello zaino dell'uomo sono stati rinvenuti il martello utilizzato per l'aggressione e altri attrezzi da lavoro, compatibili con la sua attività di carpentiere. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di lesioni personali ai danni di personale impegnato nei controlli del trasporto pubblico.

Stando a quanto riferito, il controllore ferito, nel frattempo, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano dove ha ricevuto le cure necessarie e, poco dopo, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.