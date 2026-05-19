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Scende dal treno in stazione Centrale a Milano e forza i tornelli con un machete, 30enne in carcere: il video

Un 30enne residente a Modena ha estratto un machete in stazione Centrale a Milano per forzare i tornelli. Il giudice ha disposto il carcere per l’uomo che è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.
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A cura di Giulia Ghirardi
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L’uomo con il machete in stazione Centrale a Milano
L’uomo con il machete in stazione Centrale a Milano

Dopo essere sceso da un treno proveniente dall'Emilia Romagna, un uomo di 30 anni residente a Modena ha tirato fuori un machete, superando la coda e infilandosi in un tornello chiuso. Al termine dell'udienza di oggi, martedì 19 maggio, il giudice delle direttissime ha disposto il carcere per il 30enne che è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.

La dinamica dell'accaduto

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 30enne sarebbe arrivato a Milano con un treno dall'Emilia Romagna. Una volta sceso in stazione Centrale, intorno alle ore 15:00 di ieri, lunedì 18 maggio, l'uomo si è messo in fila con gli altri viaggiatori per rientrare nella stessa zona dello scalo ferroviario, ma in quel momento – come si può osservare nel video – ha tirato fuori un machete, superando la coda e infilandosi in un tornello chiuso.

Gli addetti al controllo degli ingressi hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che, dopo averlo più volte invitato a buttare il coltello, hanno bloccato l'uomo utilizzando il taser. Come accertato successivamente dalle forze dell'ordine, il 30enne avrebbe diversi precedenti per danneggiamento, droga e atti persecutori. Al termine dell'udienza per direttissima, il giudice ha disposto il carcere per l'uomo che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.

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