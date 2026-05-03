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Litiga con l’autista di un bus a Pavia, lo colpisce con un manganello e scappa in monopattino: 19enne denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 19enne per l’aggressione a un autista di pullman di linea avvenuta a Marcignago (Pavia) lo scorso 29 aprile. Il ragazzo, dopo una discussione, lo avrebbe colpito con un manganello mandandolo all’ospedale.
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A cura di Enrico Spaccini
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Il manganello sequestrato a Pavia
Il manganello sequestrato a Pavia

Un 19enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Bereguardo (in provincia di Pavia) per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali aggravate e violenza a incaricato di pubblico servizio. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato lui lo scorso 29 aprile a colpire con un manganello retrattile l'autista di un autobus di linea Autoguidovie a Marcignago al culmine di una discussione. Il giovane si era poi allontanato a bordo di un monopattino elettrico, ma è stato individuato grazie alle telecamere e a diverse testimonianze.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 18:30 nei pressi della fermata del pullman in via Umberto Primo a Marcignago. La discussione tra l'autista di Autoguidovie e il 19enne sarebbe scoppiata a causa di questioni di viabilità. Dopo un primo scambio di accuse tra il conducente del bus e il 19enne che stava passando con un monopattino, il ragazzo è salito a bordo del mezzo pubblico e ha colpito l'autista. All'inizio si pensava che gli avesse tirato un pugno, ma in realtà aveva usato un manganello telescopico. L'autista è stato poi trasportato al pronto soccorso Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo, a bordo di un'ambulanza inviata dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu).

Nel frattempo, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Bereguardo. I militari hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza e hanno ascoltato diversi testimoni, che hanno riferito di aver visto l'aggressore allontanarsi a bordo proprio di un monopattino elettrico. A seguito dei vari accertamenti, i carabinieri hanno individuato e rintracciato il 19enne, il quale è stato trovato in possesso del manganello che è poi stato sequestrato. Alla fine, il ragazzo è stato denunciato alla Procura di Pavia con le ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio, lesioni personali aggravate e violenza a incaricato di pubblico servizio.

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