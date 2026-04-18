Fa prova di 4 ore in un’azienda, non viene assunto ed esige 700 euro: arrestato per aver aggredito i carabinieri

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento perché ha aggredito i carabinieri intervenuti a Castiglione delle Stiviere (Mantova) intervenuti perché chiamati dal personale spaventato dall’individuo. Questo si sarebbe presentato negli uffici pretendendo il pagamento di 700 euro relativi alle 4 ore di prova svolti nella ditta, in cui poi non è stato assunto.

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che ha aggredito i carabinieri intervenuti in un'azienda di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il loro intervento è stato reso necessario dopo che l'uomo avrebbe spaventato il personale della ditta, in cui aveva svolto una prova. Per la precisione, era stato convocato in una struttura in cui si producono patatine. Dopo la prova – che sarebbe durata quattro ore – non è stato ritenuto idoneo per l'assunzione.

A quel punto, si è presentato nuovamente negli uffici pretendendo il pagamento di una specie di fattura, che lui stesso avrebbe portato, di settecento euro. Il suo atteggiamento ha spaventato il personale, che ha chiedo l'intervento dei carabinieri. Una volta ricevuta la segnalazione, sul posto è stata inviata un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere, che è stata supportata da un'altra pattuglia del nucleo operativo.

Appena sono arrivati, l'uomo avrebbe avuto un violento scatto d'ira. Era presente anche il comandante del nucleo operativo e radiomobile, che ha provato a tranquillizzarlo. L'uomo, però, avrebbe raccolto alcune pietre del piazzale dell'azienda e avrebbe iniziato a lanciarle contro le auto dei carabinieri. Una pietra avrebbe colpito il parabrezza di una delle automobili di servizio e l'avrebbe frantumato. A quel punto, è stato ritenuto necessario bloccarlo e immobilizzarlo. Nessuno avrebbe riportato ferite.

Una volta portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso, per l'uomo è scattato l'arresto. Adesso dovrà rispondere della pesante accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.