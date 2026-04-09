Capostazione e capotreno si barricano in ufficio per sfuggire a un’aggressione: denunciati un 54enne e una 32enne

I carabinieri hanno denunciato un 54enne e una 32enne per un’aggressione avvenuta lo scorso 1 aprile. I due avrebbero insultato e colpito il capostazione di Suzzara (Mantova) e un capotreno, costringendoli a rifugiarsi in ufficio.

Foto di repertorio

Un 54enne e una donna di 32 anni sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Gonzaga (in provincia di Mantova) per interruzione di pubblico servizio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 1 aprile, i due avrebbero aggredito un capotreno e il capostazione di Suzzara, costringendoli a doversi rifugiare in un ufficio per sfuggire alle loro aggressioni. Dopodiché sarebbero saliti sul treno fermo sui binari per allontanarsi, ma questo non è ripartito fino all'arrivo dei militari.

Stando a quanto ricostruito, il 54enne e la compagna 32enne lo scorso 1 aprile avrebbero insultato il capostazione di Suzzara perché, tempo prima, questo gli avrebbe impedito di attraversare i binari a piedi. Appena lo hanno incrociato, avrebbero iniziato a offenderlo, a minacciarlo e gli avrebbero dato uno schiaffo al volto. Nel frattempo, stava arrivando un treno e i due avrebbero preso di mira anche il capotreno di quel convoglio.

I due, già noti alle forze dell'ordine e residenti nel Mantovano, avrebbero continuato a minacciare e offendere i funzionari, i quali si sono ritrovati costretti a cercare riparo barricandosi all’interno del loro ufficio. La 32enne, in particolare, avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia di vetro e preso a calci la porta dell'ufficio. Una volta calmati, i due sarebbero saliti a bordo del treno, che era ancora fermo, per allontanarsi. Questo, però, non è ripartito fino all'arrivo dei carabinieri, che li hanno identificati e denunciati alla Procura di Mantova per interruzione di pubblico servizio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il convoglio è ripartito al termine dei vari accertamenti del caso, dopo quindi circa 30 minuti.