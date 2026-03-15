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Aggredisce a sassate un 30enne alla stazione di Poggio Rusco: arrestato 22enne per tentato omicidio

Un 22enne ha preso a sassate un uomo di 30 anni alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco (Mantova). Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Stazione ferroviaria (immagine di repertorio)
Stazione ferroviaria (immagine di repertorio)

Un ragazzo di 22 anni ha preso a sassate un uomo di 30 anni alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco, un piccolo comune in provincia di Mantova. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato accompagnato nella casa circondariale di Mantova.

Dall'aggressione all'arresto

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lo scorso 7 marzo all'interno della stazione di Poggio Rusco quando – per motivi ancora da chiarire – un 22enne, conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, avrebbe raccolto un sasso da terra e si sarebbe avventato contro un 30enne. Subito dopo l'aggressione, il ragazzo si è dato alla fuga, lasciando a terra il 30enne in gravissime condizioni.

L'uomo è stato soccorso dai presenti e poco dopo sono arrivati anche gli agenti della Polfer che hanno trovato l'uomo con una vistosa ferita alla testa. Insieme a loro, sono intervenuti anche i soccorritori del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che hanno trasportato il 30enne all'ospedale di Borgo Mantovano in codice rosso con un trauma cranico, una lesione alla spalla e diverse escoriazioni.

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Nel frattempo, i poliziotti sono riusciti a individuare il 22enne che è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri di Borgo Mantovano per i rilievi foto-dattiloscopici. Subito dopo è scattato l'arresto nei suoi confronti per i reati di tentato omicidio e lesioni personali e il giovane è stato accompagnato alla casa circondariale di Mantova.

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