Accoltella un amico durante una lite a Sondrio, 30enne arrestato: aveva un tirapugni con lama a scomparsa

Un 30enne è stato arrestato questa mattina, mercoledì 4 marzo, a Torre di Santa Maria (in provincia di Sondrio). Stando a quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, sarebbe stato lui a colpire un 25enne con diverse coltellate causandogli ferite non gravi. Pare che il 30enne stesse ospitando la vittima nella casa vacanza dei suoi genitori e che tra i due fosse scoppiata una lite, per ragioni ancora non note. Il 25enne è stato medicato in ospedale, mentre il suo aggressore è stato condotto in carcere.

La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 9 del 4 marzo. A chiamare il 112 è stato un vicino di casa del 30enne, il quale si è visto arrivare in garage un ragazzo che perdeva sangue. Il 25enne, a quel punto, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio, dove è stato medicato per ferite lacerocontuse all'addome e a un braccio. Sul posto sono arrivati poi anche i carabinieri della Stazione di Chiesa in Valmalenco e del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sondrio per gli accertamenti del caso.

I militari hanno identificato i due giovani coinvolti, un 25enne della provincia di Bergamo e un 30enne del Lecchese. Entrambi con precedenti penali, pare che il 30enne stesse ospitando l'altro per qualche giorno nella casa vacanza dei suoi genitori nella contrada Zarri di Torre di Santa Maria. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, tra i due sarebbe scoppiata una lite, al culmine della quale il 30enne avrebbe colpito l'altro. Addosso al presunto aggressore è stato trovato un tirapugni munito di lama a scomparsa, probabilmente l'arma usata per ferire il 25enne. Al termine degli accertamenti di rito in caserma, il 30enne è stato tratto in arresto e condotto al carcere di Sondrio.