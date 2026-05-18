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Prende a schiaffi una donna in strada a Como per un debito di 20 euro: denunciato

L’episodio si è verificato ieri, domenica 17 maggio, in piazzale Giotto a Como. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia di Stato.
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A cura di Francesca Caporello
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un uomo di 53 anni, di origine argentina, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Secondo quanto si apprende, l'uomo nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, intorno alle 14, avrebbe preso a schiaffi una donna, sua conoscente, in piazzale Giotto a Como. Poi le avrebbe strappato di dosso la borsa a tracolla e ci avrebbe rovistato dentro per cercare il denaro che lei gli doveva, circa 20 euro. Poi, dopo aver distrutto la borsa, l'uomo è scappato via, dandosi alla fuga.

Come ricostruito successivamente dagli agenti, pare che l'uomo abbia agito così per un debito che la donna avrebbe avuto con lui. 

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Subito dopo l'aggressione, la donna ha allertato il 112, raccontando e denunciando quanto accaduto. Sul posto, in piazzale Giotto, è intervenuta immediatamente una volante della polizia. Gli agenti dopo tutti i controlli e gli accertamenti del caso sono riusciti a rintracciare l'uomo, residente a Colverde (Co) e a portarlo in Questura.

In seguito alla verifiche è emerso che il 53enne, risultasse avere diversi precedenti di polizia. È stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

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