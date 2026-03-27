38enne si scaglia con calci, pugni e morsi contro i poliziotti all’ospedale Sant’Anna di Como: arrestato

Un 38enne originario di Castellanza (Varese) è stato arrestato dopo aver aggredito due poliziotti e una guardia giurata all’ospedale Sant’Anna di Como, in cui era giunto accompagnato dai carabinieri per aver creato problemi in stazione a Luisago (Como)

Foto di repertorio

Un uomo di 38 anni – giunto nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo – all'ospedale Sant'Anna di Como, accompagnato dai carabinieri per aver creato problemi alla stazione ferroviaria di Luisago (Como), poco dopo il ricovero avrebbe cominciato a dare in escandescenze.

Secondo quanto si apprende, l'uomo – originario di Castellanza, in provincia di Varese – avrebbe prima aggredito verbalmente medici e personale sanitario, che allarmati hanno chiamato i poliziotti del posto fisso del Sant'Anna, assieme a una guardia giurata. Alla vista delle divise l'uomo avrebbe perso completamente il controllo e si sarebbe scagliato contro di loro con calci, pugni e morsi.

Nel giro di poco tempo, sul posto è giunta anche un'altra pattuglia della Polizia di Stato, in ausilio agli agenti già presenti, per cercare di gestire e fermare l'uomo che ha ferito due agenti e la guardia giurata, tutti refertati con prognosi che vanno da 4 a 7 giorni.

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Il 38enne è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, è stato trovato anche in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, che gli sono state sequestrate. Tuttavia, ieri mattina, al termine del processo, l'uomo è stato rimesso in libertà.