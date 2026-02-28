Prende a calci una donna per rubarle la borsa poi si scaglia contro una guardia giurata: 21enne arrestato

milano
A finire nei guai un ragazzo di 21 anni, con precedenti di polizia, che nella giornata di ieri fuori dall’ospedale di Sant’Anna (Como) ha prima tentato una rapina e poi avrebbe aggredito una guardia giurata.
A cura di Francesca Caporello
Un ragazzo di 21 anni –  originario della Guinea, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia – è stato arrestato ieri, venerdì 27 febbraio, dalla Polizia di Stato di Como con l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, oltreché denunciato per tentata rapina. 

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, il 21enne si trovava nei pressi dell'ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (Como), quando avrebbe prima tentato di rubare la borsa a una donna che si trovata nel parcheggio della struttura, prendendola a calci quando quest'ultima ha provato a difendersi, per poi dirigersi verso il pronto soccorso dove avrebbe attaccato verbalmente il personale in servizio.

La sicurezza dell'ospedale sarebbe quindi subito intervenuta sul posto. La guardia giurata avrebbe quindi provato a bloccare l'uomo, che in risposta lo ha preso a calci e pugni.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Nell'immediato sono arrivate gli agenti della Polizia di Stato che hanno fermato il 21enne e lo hanno portandolo in questura. Al termine dell'identificazione e dopo la raccolta di tutti gli elementi, il 21enne è stato arrestato per le lesioni provocate alla guardia della sicurezza dell'ospedale, denunciato per la tentata rapina in danno della donna e per aver imbrattato i locali della questura dove era custodito. 

Cronaca
