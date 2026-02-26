Si scaglia con calci e pugni contro un uomo ipovedente per rubargli il telefono: 18enne arrestato a Milano

Foto di repertorio

Un ragazzo di 18 anni, di nazionalità algerina, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, con l'accusa di rapina aggravata nei confronti di un 51enne, di nazionalità italiana, ipovedente.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, sarebbe successo tutto ieri sera, mercoledì 25 febbraio, intorno alle 20 in piazza Duca D'Aosta, nei pressi della stazione Centrale a Milano.

Come ricostruito, il 18enne si sarebbe prima scagliato contro la vittima con calci e pugni con l'intenzione di portagli via il telefono cellulare. Cosa che ha fatto per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine sarebbe stato proprio il 51enne, un uomo ipovedente, che seppur ferito e sotto shock, ha avuto la forza e la lucidità di allertare il 112. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile. Grazie alle informazioni fornite dalla vittima e alla descrizione dell'aggressore fornita invece da alcuni testimoni, i militari sono riusciti a capire in che direzione fosse scappato il 18enne, a rintracciarlo e a fermarlo.

Il 18enne, scappato verso la stazione, sarebbe stato fermato proprio mentre cercava di confondersi tra i passanti e i viaggiatori.

Una volta bloccato, il ragazzo è stato perquisito. Dai controlli e accertamenti effettuati è emerso che addosso avesse ancora il cellulare appena rubato, poi restituito dai militari al legittimo proprietario.

Oltre ai carabinieri, sul luogo della rapina sono arrivati anche i soccorritori del 118 per medicare e prestare le prime cure al 51enne. Secondo quanto si apprende, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite gravi. Per questo è stato trasportato in codice verde, il meno serio, all’ospedale Niguarda, dove i medici hanno diagnosticato contusioni multiple guaribili in 15 giorni.

Il 18enne invece è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.