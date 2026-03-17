Rapinatore si scaglia sul cassiere che ha sventato il colpo: l’indomani lo va a cercare a casa e lo picchia

La tentata rapina si è verificata il 10 gennaio scorso in un supermercato di Porta Romana a Milano. Il rapinatore 30enne è stato arrestato dai carabinieri di Porta Magenta.

Un ragazzo di 30 anni, il 10 gennaio scorso, avrebbe tentato una rapina in un supermercato di via Giulio Romano, in zona Porta Romana, a Milano. Il colpo però non è riuscito perché il cassiere di turno sarebbe riuscito a sventarlo.

Furibondo per non esser riuscito a ottenere l'incasso, il 30enne il giorno dopo sarebbe andato a casa del cassiere e lo avrebbe aggredito con calci e pugni. Non contento, il giorno dopo ancora, il 12 gennaio, sarebbe andato anche a cercare un amico del cassiere e gli avrebbe chiesto 2mila euro, come risarcimento per la rapina andata male.

Lo avrebbe minacciato e aggredito, colpendolo al volto con un cacciavite e procurandogli la frattura del setto nasale. Non ottenendo neanche in questo caso i soldi che cercava, il rapinatore se ne sarebbe andato portandosi via il monopattino del 26enne del valore di 600 euro. Infine, nei giorni successivi ancora e in due occasioni diverse, il 13 e il 19 gennaio, il rapinatore avrebbe anche tentato di appiccare degli incendi sotto casa dell'amico del cassiere.

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Dopo tutti gli accertamenti del caso, il 30enne – cittadino italiano – è stato indagato con l'accusa di tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate, danneggiamento seguito da incendio aggravato e per questo arrestato e portato a San Vittore nella mattinata del 14 marzo scorso dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta. Le indagini sono state condotte dalla Stazione Carabinieri Milano Barona e coordinate dalla Procura.