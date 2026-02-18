milano
video suggerito
video suggerito

Si maschera da Jocker e rapina giovani a colpi di spranga: 24enne arrestato in Porta Ticinese a Milano

Un ragazzo di 24 anni, mascherato da Joker, è stato arrestato per aver rapinato e tentato di rapinare diverse persone nel pomeriggio di ieri a Milano. Le colpiva con una spranga per farsi consegnare tutto.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Il Joker, personaggio cinematografico
Il Joker, personaggio cinematografico

Un ragazzo di 24 anni, incensurato, nel pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio, ha seminato il panico in centro a Milano, mentre si aggirava armato di spranga, coltello a serramanico e spray al peperoncino con il volto coperto con una maschera del Joker, il noto personaggio cinematografico, per rapinare e aggredire le persone.

Secondo quanto si apprende il ragazzo senza mai togliersi la machera da Joker sarebbe riuscito a mettere a segno diverse violenze e rapine prima di essere stato individuato, fermato e arrestato dalla polizia di Stato che è intervenuta dopo aver ricevuto numerose segnalazioni. Le manette sono scattate ieri sera, intorno alle 23, nei pressi di un giardinetto in via dei Tabacchi, poco distante dalla zona dei Navigli, in cui aveva appena preso a sprangate e rapinato un ragazzo di 19 anni.

Nel pomeriggio, il "Joker" avrebbe preso di mira un altro giovane, questa volta di 21 anni. I bersagli li sceglieva a caso. Si aggirava nel quartiere Ticinese tra parco della Resistenza, via Tabacchi e vie accanto. Cercava soldi, cellulari, e tutto quello che poteva rubare. Se la vittima provava a reagire, lui tirava fuori spranga e spray al peperoncino per incutere paura e farsi consegnare tutto. Il tutto reso ancora più inquietante dalla maschera che indossava, che non si è mai tolto. Era ancora mascherato anche quando alla sera gli agenti lo hanno arrestato. 

Leggi anche
Vigile del fuoco fuori servizio placca un rapinatore: aveva fatto un colpo da 200mila euro in una gioielleria

Ora il giovane si trova in carcere con l'accusa di rapina e tentata rapina. Inoltre risulta indagato per porto abusivo di armi.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l’avvocato della famiglia del 28enne: "Non aveva la pistola, l’hanno messa lì"
La Procura indaga su altri 4 poliziotti per la morte del 28enne a Rogoredo
Perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronte
Gli esami sulla pistola a salve: "Nessuna impronta della vittima"
Cosa sappiamo sull'inchiesta per falso sull'arresto del 2024 fatto dal poliziotto
Il legale dopo autopsia: "Era di lato, non poteva puntare l'arma verso l'agente"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views