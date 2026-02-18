Si maschera da Jocker e rapina giovani a colpi di spranga: 24enne arrestato in Porta Ticinese a Milano

Un ragazzo di 24 anni, mascherato da Joker, è stato arrestato per aver rapinato e tentato di rapinare diverse persone nel pomeriggio di ieri a Milano. Le colpiva con una spranga per farsi consegnare tutto.

Un ragazzo di 24 anni, incensurato, nel pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio, ha seminato il panico in centro a Milano, mentre si aggirava armato di spranga, coltello a serramanico e spray al peperoncino con il volto coperto con una maschera del Joker, il noto personaggio cinematografico, per rapinare e aggredire le persone.

Secondo quanto si apprende il ragazzo senza mai togliersi la machera da Joker sarebbe riuscito a mettere a segno diverse violenze e rapine prima di essere stato individuato, fermato e arrestato dalla polizia di Stato che è intervenuta dopo aver ricevuto numerose segnalazioni. Le manette sono scattate ieri sera, intorno alle 23, nei pressi di un giardinetto in via dei Tabacchi, poco distante dalla zona dei Navigli, in cui aveva appena preso a sprangate e rapinato un ragazzo di 19 anni.

Nel pomeriggio, il "Joker" avrebbe preso di mira un altro giovane, questa volta di 21 anni. I bersagli li sceglieva a caso. Si aggirava nel quartiere Ticinese tra parco della Resistenza, via Tabacchi e vie accanto. Cercava soldi, cellulari, e tutto quello che poteva rubare. Se la vittima provava a reagire, lui tirava fuori spranga e spray al peperoncino per incutere paura e farsi consegnare tutto. Il tutto reso ancora più inquietante dalla maschera che indossava, che non si è mai tolto. Era ancora mascherato anche quando alla sera gli agenti lo hanno arrestato.

Ora il giovane si trova in carcere con l'accusa di rapina e tentata rapina. Inoltre risulta indagato per porto abusivo di armi.