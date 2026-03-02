Baby gang si scaglia su un 13enne per rapinarlo in zona Bocconi: 14enne fermato da un agente fuori servizio

Un gruppo di ragazzini si scaglia su un 13enne e tenta di rapinarlo, in zona Bocconi. L’aggressione è stata fermata dall’intervento di un agente fuori servizio. Un 14enne è stato portato al Beccaria.

immagine d’archivio

Sabato pomeriggio, 28 febbraio. Ore 18.30. C'è chi esce dai negozi dopo una giornata di shopping, chi si prepara per un aperitivo, chi passeggia. E poi ci sono loro, un gruppo di ragazzini tra i 13 e 14 anni che all'improvviso avrebbe preso di mira un loro coetaneo, un ragazzo di appena 13 anni. Il gruppo lo avrebbe prima accerchiato e aggredito, per poi tentare di sfilargli una collanina e un orologio. Gli avrebbe tolto anche la felpa che indossava.

È successo tutto in via Col Moschin, all'angolo con viale Col di Lana, nei pressi dell'università Bocconi, zona a sud di Milano.

Un'aggressione in pieno giorno, fermata solo dall'intervento, tempestivo, di un poliziotto fuori servizio che si trovava casualmente di passaggio proprio negli istanti in cui la baby gang era in azione. Il poliziotto, non ci avrebbe pensato due volte: si sarebbe avvicinato al gruppetto per salvare la vittima 13enne. Alcuni aggressori sarebbero riusciti a scappare, mentre uno – un 14enne – sarebbe invece stato fermato dal poliziotto, che nel frattempo ha fatto scattare l'allarme e chiamato i suoi colleghi in servizio.

Altri agenti sono giunti sul posto e dopo tutti i controlli e gli accertamenti, avrebbero bloccato il 14enne e lo avrebbero portato nel carcere minorile Beccaria di Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

Ora gli agenti sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e rintracciare gli altri membri del gruppo che sono riusciti a fuggire.

Intanto la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, che fortunatamente, nonostante il momento di paura e shock, non avrebbe riportato ferite gravi.