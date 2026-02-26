milano
Accoltella un ragazzo di 23 anni nell’androne di un palazzo a Milano: la vittima è gravissima

Un ragazzo di 19 anni ha aggredito un 23enne a Milano per rubargli lo zaino: lo ha accoltellato all’addome. È in gravissime condizioni.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella serata di lunedì un ragazzo di 19 anni ha aggredito uno di ventitré anni. Lo ha colpito all'addome durante un tentativo di rapina. L'episodio è avvenuto in zona Washington a Milano. Il 23enne si trovava nell'androne del palazzo dove abita quando, attorno alle 23.30, è stato colpito alle spalle. Il 19enne avrebbe infatti provato a strappargli lo zaino. Tra i due è nata una colluttazione, che è terminata con una coltellata. Il ragazzo più grande è stato colpito all'addome e lasciato lì.

Il 23enne è riuscito ad arrivare fino al pianerottolo di casa. Sono stati chiamati subito i soccorsi e le forze dell'ordine. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. Il 23enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato sei ore. Le sue condizioni sono molto gravi ed è ancora ricoverato in prognosi riservata. 

Poco dopo, attorno alle 2, all'angolo tra via Inganni e via Zurigo, un altro 23enne si è trovato davanti lo stesso rapinatore con un coltello in mano. Il ragazzo lo ha minacciato e la vittima ha tirato fuori il portafogli e gli ha dato 470 euro, soldi che aveva dopo aver cambiato un assegno in banca. Dopo la rapina, il 19enne è fuggito. Il rapinato ha subito chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile che, poco dopo, hanno trovato il presunto responsabile, Amine Khadhraoui, in via Lorenteggio. Il giovane avrebbe subito detto: "Ho fatto una cavolata" e avrebbe consegnato il denaro. È stato poi portato nel carcere San Vittore con l'accusa di rapina aggravata.

Da ulteriori accertamenti è poi emerso che Khadhraoui avrebbe accoltellato il giovane in zona Washington. Il 19enne, infatti, è stato ripreso dalle telecamere interne del palazzo. Per questo è stato denunciato per tentato omicidio.

Attualità
Cronaca
Lombardia
