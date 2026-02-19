Seguono un uomo nel cortile di casa a Milano e gli rubano l’orologio da 25mila euro: il video della rapina

I due ladri nel cortile di casa della vittima (frame da video della polizia di Stato)

Due giovani sono stati fermati lo scorso lunedì 16 febbraio a Milano con l'accusa di rapina aggravata. Secondo gli agenti della polizia di Stato, sarebbero stati loro, il giorno prima, a seguire un 50enne fin dentro il cortile di casa in largo Treves, zona Moscova, e a sfilargli dal polso un orologio di lusso dal valore stimato di circa 25mila euro. I poliziotti li avrebbero riconosciuti mentre si trovavano a bordo di un'auto in viale Monza, grazie anche all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso il colpo. Terminati gli accertamenti del caso, i due sono stati trasportati presso il carcere di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La rapina è andata in scena intorno alle 13:30 di domenica 15 febbraio in largo Treves, nel centro di Milano. Una telecamera ha ripeso la vittima, un 50enne italiano, rientrare a casa dopo una passeggiata con il cane. Mentre chiudeva la porta dietro di sé, due soggetti sono riusciti a entrare e a seguirlo. Pochi metri più avanti, nella zona del cortile del palazzo, i due gli avrebbero sottratto l'orologio da 25mila euro e si sono allontanati di corsa, mentre il 50enne provava a rincorrerli. Sul posto sono intervenuti, poi, gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per ascoltare il racconto della vittima e acquisire i filmati registrati dall'impianto di sorveglianza.

Il giorno seguente, lunedì 16 febbraio, alcuni poliziotti della VI Sezione della Squadra Mobile milanese hanno notato i due sospettati a bordo di un'auto lungo viale Monza e li hanno fermati. Si trattano di un cittadino marocchino di 23 anni e di un algerino che all'inizio si era dichiarato minorenne, ma che è risultato maggiorenne dopo un esame medico. Entrambi irregolari, sono stati sottoposti a fermo perché indiziati di rapina aggravata e sono stati condotti in carcere.