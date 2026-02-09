Vigile del fuoco fuori servizio placca un rapinatore: aveva fatto un colpo da 200mila euro in una gioielleria

Un 41enne è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina in una gioielleria insieme ad altri tre uomini. I suoi complici sono fuggiti, lui è stato fermato da un vigile del fuoco fuori servizio.

Un rapinatore, in fuga dopo aver messo a segno un colpo da 200mila euro in una gioielleria – all'interno del centro commerciale di Vimodrone, nel Milanese – è stato placcato e arrestato solo grazie alla prontezza di un vigile del fuoco fuori servizio presente sul posto che non ha esitato un attimo ed è intervenuto per fermarlo.

Secondo quanto si apprende, l'episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, domenica 8 febbraio. Quattro uomini, con il volto coperto e armati di martelli, avrebbero fatto irruzione nel centro commerciale all'orario di chiusura, prendendo di mira una gioielleria. Avrebbero spintonato la dipendente e infranto le vetrine per rubare quanta più merce possibile. Per poi scappare e dileguarsi. Ma una volta all'esterno, la fuga di uno di questi quattro, sarebbe durata solo pochi minuti grazie all'intervenuto del vigile del fuoco che è riuscito a intercettare proprio il rapinatore che trasportava il borsone con la refurtiva, e a bloccarlo. Dalle prime informazioni diffuse, il bottino che si sarebbero voluti intascare i rapinatori si sarebbe aggirato intorno ai 200mila euro di preziosi.

Poco dopo sul posto sono giunti immediatamente anche i carabinieri della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, che hanno proceduto all'arresto del rapinatore, un uomo di 41 anni di origine cilena, per rapina aggravata in concorso. L'uomo è stato portato in carcere.

Le indagini però non si sono chiuse. I militari sono ancora al lavoro per cercare di rintracciare gli altri tre uomini, complici dell'uomo arrestato, che hanno preso parte alla rapina. Per questo verranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona.