Rubano un orologio da 200mila euro a un turista russo a Milano: arrestati dopo un mese, in partenza per Barcellona

Un 18enne e un 32enne sono stati arrestati per la rapina di un orologio da 200mila euro ai danni di un turista russo in zona San Babila a Milano. Si stavano imbarcando per Barcellona.

Foto di repertorio

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato un 18enne e un 32enne accusati di aver rubato un orologio di lusso da 200mila euro a un imprenditore russo lo scorso 8 dicembre in zona San Babila. I due lo avrebbero seguito e, mentre uno lo teneva fermo, l'altro gli avrebbe sfilato di dosso il Louis Molnet in oro rosa e cinturino in pelle di coccodrillo. Il 18enne è stato fermato un mese più tardi mentre all'aeroporto di Malpensa cercava di imbarcarsi in un volo per Barcellona, mentre il secondo è stato rintracciato pochi giorni dopo in un bed&breakfast in zona Buonarroti a Milano.

Il colpo era andato in scena la sera dell'8 dicembre lungo corso Monforte a Milano, in zona San Babila. Due uomini avevano seguito un 57enne, che passeggiava insieme a una giovane donna, e dopo averlo afferrato alle spalle gli avevano strappato dal polso un orologio Louis Molnet dal valore stimato di 200mila euro. Gli investigatori della Sesta sezione della Squadra Mobile di Milano, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, avevano iniziato a indagare analizzando i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Attraverso pochi frame, gli agenti erano riusciti a identificare uno dei due rapinatori: un 18enne franco-algerino incensurato che, però, pochi giorni prima era stato fotosegnalato durante un controllo. Il ragazzo era stato, poi, riconosciuto da una pattuglia della Polfer mentre, insieme a un altro nordafricano, si aggirava con fare sospetto in stazione Centrale. I poliziotti li avevano seguiti sul treno fino a Malpensa, dove avrebbero dovuto prendere un aereo per Barcellona. I due avevano documenti francesi contraffatti e il 18enne è stato arrestato.

Insospettiti dalla felpa indossata dall'uomo che era con lui, gli agenti hanno svolto altri accertamenti che li hanno portati a identificarlo come il secondo rapinatore dell'orologio. Una volta che il 32enne, anche lui franco-algerino, è stato riconosciuto dalla vittima, è stato rintracciato il 13 gennaio in un b&b in via Ravizza ed è stato arrestato per rapina aggravata.