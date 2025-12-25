Sale in auto in centro a Milano e scopre il ladro che gli sta rubando i regali di Natale: 29enne arrestato

Un 29enne è stato arrestato alla Vigilia di Natale per aver provato a rubare dei pacchetti regalo da un’auto parcheggiata in via Verri a Milano. Il proprietario si è accorto e lo ha inseguito.

Foto di repertorio

Un 29enne è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria, e denunciato per ricettazione, la sera della Vigilia di Natale in pieno centro a Milano. Stando a quanto ricostruito, il giovane si sarebbe infilato in un'auto parcheggiata in via Verri, nel pieno Quadrilatero della moda milanese, e avrebbe provato a portare via i pacchetti regalo che la vittima aveva appena acquistato. Dopo una colluttazione e un breve inseguimento, il 29enne è stato arrestato.

L'episodio si è verificato intorno alle 19:30 di mercoledì 24 dicembre, all'angolo tra via Verri e via Monte Napoleone. Un 26enne di nazionalità israeliana è risalito a bordo della sua auto parcheggiata in strada per riporre sui sedili gli ultimi pacchetti regalo appena acquistati tra le vie dello shopping di lusso di Milano. In quel momento, però, si è accorto che le portiere posteriori erano state aperte e uno sconosciuto era intento a portargli via gli altri sacchetti. Il 26enne si è subito messo all'inseguimento del ladro e tra i due è nata una colluttazione.

Il personale della security di un negozio di via Verri si è accorto di quanto stava accadendo e ha avvertito la polizia. Poco dopo sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, i quali sono riusciti a bloccare il presunto ladro. Si tratterebbe di un 29enne di nazionalità francese che ha alle spalle diversi precedenti e che è destinatario di un divieto di dimora a Milano. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Durante i controlli del caso, gli agenti gli hanno trovato addosso un orologio Cartier. In arresa degli ulteriori accertamenti, il 29enne è stato anche denunciato per ricettazione.