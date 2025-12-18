Immobilizza una donna sull’auto e le strappa gli orecchini di diamante dal valore di 100mila euro: il video

Un’immagine della rapina

Gli agenti della Questura di Milano hanno arrestato un uomo che, lo scorso 29 settembre, ha rapinato una donna. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, le ha strappato un paio di orecchini dal valore di centomila euro mentre si trovava a bordo della sua automobile. L'episodio è avvenuto lungo viale di Porta Vercellina.

Il 29 settembre, la donna – una 49enne – stava procedendo con la sua automobile lungo il viale: stava infatti accompagnando la figlia minorenne a una lezione di pilates. Come mostrato dalle immagini del video diffuso dalle forze dell'ordine, il rapinatore, in sella a uno scooter, ha seguito l'auto della vittima. Appena questa ha parcheggiato, anche lui ha fermato il suo mezzo e, una volta sceso, si è avvicinato alla portiera del veicolo. Dopo averla aperta, ha immobilizzato la donna: le ha bloccato il viso con forza e le ha sottratto gli orecchini in diamanti. Il valore dei gioielli è di circa centomila euro. Dopo aver commesso la rapina, è scappato a bordo del suo scooter.

La 49enne ha immediatamente denunciato l'accaduto. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei Falchi della squadra mobile che hanno svolto immediatamente tutti i rilievi. Hanno poi acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza: come è possibile notare dal video che Fanpage.it sta pubblicando, è stato ripreso il momento della rapina, lo scooter dell'aggressore con relativa targa e il momento della fuga. Questi dettagli hanno permesso di risalire al volto del malvivente o presunto tale. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 59 anni, con alcuni precedenti, nel quartiere San Siro. Lo hanno fermato lo scorso lunedì 15 dicembre con l'accusa di rapina aggravata.