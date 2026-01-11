Rubano la borsa a una turista nell’ascensore di un hotel di Milano: arrestati un 32enne e un 30enne

Foto di repertorio

Un 32enne e un 30enne sono stati arrestati lo scorso venerdì 9 gennaio a Milano per furto aggravato in concorso. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato, i due hanno seguito una famiglia di turisti russi mentre entrava in un hotel nei pressi di corso Buenos Aires. Mentre il gruppo era nell'ascensore, i due si sono avvicinati e, prima che le porte si chiudessero, uno dei due ha rubato una borsa e si è allontanato insieme al complice. I poliziotti li hanno bloccati subito dopo. Nella borsa, oltre a vari effetti personali, c'erano due cellulari e 600 dollari americani.

Il colpo è andato in scena intorno alle 19 del 9 gennaio, lungo corso Buenos Aires. Gli agenti della Squadra Mobile avevano notato il 32enne e il 30enne, entrambi cittadini algerini con precedenti, che guardavano da fuori l'interno delle hall degli alberghi della zona. I due avevano, quindi, visto una famiglia numerosa di turisti entrare in uno degli hotel e li avevano seguiti. Mentre il gruppo entrava nell'ascensore, uno dei due aveva urtato una donna e, prima che si chiudessero le porte, le ha rubato la borsa ed è scappato insieme al complice. I poliziotti li hanno fermati e li hanno arrestati per furto aggravato in concorso. La borsa, con all'interno due cellulari, 600 dollari americani e 100 euro, è stata riconsegnata alla vittima.

Poco prima, sempre il 9 gennaio, gli agenti della polizia di Stato avevano notato un 32enne, cittadino cubano con precedenti, aggirarsi nei pressi della fermata del tram numero 9 in zona piazza V Giornate. L'uomo si era seduto accanto a una donna, che aveva la borsa appoggiata sulle gambe, all'interno del mezzo. Usando il suo zaino come diversivo, il 32enne era riuscito a rubarle il portafoglio. Sceso alla fermata successiva, l'uomo aveva raggiunto lo sportello di un istituto bancario, in viale Piave angolo Nino Bixio. Usando la carta bancomat trovata nel portafoglio appena rubato, avrebbe provato a prelevare senza però riuscirci. Anche in questo caso, gli agenti hanno fermato e arrestato il 32enne, e hanno infine riconsegnato la refurtiva alla donna mentre presentava denuncia.