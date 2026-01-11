milano
video suggerito
video suggerito

Rubano la borsa a una turista nell’ascensore di un hotel di Milano: arrestati un 32enne e un 30enne

La polizia di Stato di Milano ha arrestato un 32enne e un 30enne per furto aggravato in concorso. I due avevano rubato la borsa a una turista mentre si trovava nell’ascensore di un hotel in corso Buenos Aires.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Enrico Spaccini
59 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un 32enne e un 30enne sono stati arrestati lo scorso venerdì 9 gennaio a Milano per furto aggravato in concorso. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato, i due hanno seguito una famiglia di turisti russi mentre entrava in un hotel nei pressi di corso Buenos Aires. Mentre il gruppo era nell'ascensore, i due si sono avvicinati e, prima che le porte si chiudessero, uno dei due ha rubato una borsa e si è allontanato insieme al complice. I poliziotti li hanno bloccati subito dopo. Nella borsa, oltre a vari effetti personali, c'erano due cellulari e 600 dollari americani.

Il colpo è andato in scena intorno alle 19 del 9 gennaio, lungo corso Buenos Aires. Gli agenti della Squadra Mobile avevano notato il 32enne e il 30enne, entrambi cittadini algerini con precedenti, che guardavano da fuori l'interno delle hall degli alberghi della zona. I due avevano, quindi, visto una famiglia numerosa di turisti entrare in uno degli hotel e li avevano seguiti. Mentre il gruppo entrava nell'ascensore, uno dei due aveva urtato una donna e, prima che si chiudessero le porte, le ha rubato la borsa ed è scappato insieme al complice. I poliziotti li hanno fermati e li hanno arrestati per furto aggravato in concorso. La borsa, con all'interno due cellulari, 600 dollari americani e 100 euro, è stata riconsegnata alla vittima.

Poco prima, sempre il 9 gennaio, gli agenti della polizia di Stato avevano notato un 32enne, cittadino cubano con precedenti, aggirarsi nei pressi della fermata del tram numero 9 in zona piazza V Giornate. L'uomo si era seduto accanto a una donna, che aveva la borsa appoggiata sulle gambe, all'interno del mezzo. Usando il suo zaino come diversivo, il 32enne era riuscito a rubarle il portafoglio. Sceso alla fermata successiva, l'uomo aveva raggiunto lo sportello di un istituto bancario, in viale Piave angolo Nino Bixio. Usando la carta bancomat trovata nel portafoglio appena rubato, avrebbe provato a prelevare senza però riuscirci. Anche in questo caso, gli agenti hanno fermato e arrestato il 32enne, e hanno infine riconsegnato la refurtiva alla donna mentre presentava denuncia.

Attualità
Cronaca
59 CONDIVISIONI
Immagine
omicidio
aurora livoli
Per i pm Valdez Velasco è un "pericoloso seriale": la condanna per stupro e i precedenti
"Una violenza che lascia senza fiato": il video del funerale di Aurora Livoli uccisa a Milano
L'assassino di Aurora Livoli: "Lei urlava così l'ho minacciata e stretto le mani al collo"
Dal primo incontro all’omicidio: la confessione di Velazco sulla morte di Aurora Livoli
L’assassino: "Non la conoscevo, si è avvicinata per le sigarette. L'ho seguita e stuprata"
La figlia della compagna di Emilio Velazco: "Viveva con noi, non sapevamo fosse pericoloso"
Emilio Velazco confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: "Non pensavo di averla uccisa"
Perché Velazco, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato
L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views