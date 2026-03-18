Litiga con un ragazzo per i soldi della droga e poi lo accoltella: arrestato 18enne a Milano

Un ragazzo, che ha da poco compiuto diciotto anni, è atto arrestato dalla polizia di Milano nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura dei minori di Milano. Il ragazzo, che è stato portato in carcere, è accusato di diversi reati. Le accuse rivolte a lui sono molto pesanti: è infatti ritenuto responsabile di un tentato omicidio, di una rapina aggravata, di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, ancora, di lesioni personali e porto abusivo di armi. Il giovane è stato trasferito in carcere alcuni giorni fa.

Le indagini, affidate agli agenti della quarta sezione dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono iniziate l'11 febbraio scorso dopo che alcuni agenti sono intervenuti nella zona sud est della città. Sono stati infatti contattati dagli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che segnalavano la presenza di un ragazzo ferito con un'arma da taglio e di un altro, sul quale era stato utilizzato uno spray urticante. Il primo, in particolare, è stato trasferito d'urgenza in ospedale: aveva lesioni nella parte che si trova sotto lo sterno. Dopo un intervento chirurgico, è stato dimesso con una prognosi di quaranta giorni.

Le forze dell'ordine hanno poi scoperto che il presunto autore del reato avrebbe accoltellato il ragazzo e nebulizzato l'altro dopo una lite avvenuta in casa. Avrebbero discusso per motivi legati all'acquisto di droga. All'interno della casa del 18enne, che è stato poi rintracciato dai poliziotti qualche ora dopo l'aggressione, sono stati trovati il coltello – che sarebbe stato usato per il tentato omicidio – e un panetto di hashish di cento grammi. Il ragazzo è stato poi arrestato e trasferito in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.