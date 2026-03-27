milano
video suggerito
video suggerito

Rissa in piazzale Arduino a Milano, 17enne portato in comunità: accusato di tentato omicidio aggravato

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in comunità dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e rissa. Lo scorso 28 dicembre aveva accoltellato un 19enne al costato in piazzale Arduino a Milano.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in comunità dopo essere stato indagato per tentato omicidio aggravato in concorso e rissa ai danni di un 19enne. A eseguire l'ordinanza di misura cautelare, emessa dal Tribunale per i Minorenni, sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta nelle prime ore della mattina di oggi, venerdì 26 marzo.

L'aggressione – come riportato dai militari in una nota diffusa – si era verificata lo scorso 28 dicembre 2025, in piazzale Arduino a Milano. Il 17enne, insieme con altri ragazzi aveva partecipato ad una rissa nel corso della quale aveva accoltellato al costato un 19enne, procurandogli una ferita profonda in una zona vitale del corpo con conseguente pericolo di vita.

Il provvedimento arriva al termine di un'attività di indagine condotta dai carabinieri coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che, attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a individuare i responsabili dell'aggressione.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
“Tornerò a insegnare”, le prime parole della prof accoltellata a Trescore Balneario da un alunno di 13 anni
Il 13enne che ha accoltellato la prof a Trescore Balneario è in comunità protetta: non andrà in carcere
Il video dello studente che accoltella la prof a scuola: "La ucciderò, a 13 anni non posso finire in prigione"
Il 13enne ha accoltellato la prof era in diretta su Telegram
È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata
La professoressa è stata accoltellata nel corridoio di scuola a Trescore Balneario
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views