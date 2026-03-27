Rissa in piazzale Arduino a Milano, 17enne portato in comunità: accusato di tentato omicidio aggravato

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in comunità dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e rissa. Lo scorso 28 dicembre aveva accoltellato un 19enne al costato in piazzale Arduino a Milano.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in comunità dopo essere stato indagato per tentato omicidio aggravato in concorso e rissa ai danni di un 19enne. A eseguire l'ordinanza di misura cautelare, emessa dal Tribunale per i Minorenni, sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta nelle prime ore della mattina di oggi, venerdì 26 marzo.

L'aggressione – come riportato dai militari in una nota diffusa – si era verificata lo scorso 28 dicembre 2025, in piazzale Arduino a Milano. Il 17enne, insieme con altri ragazzi aveva partecipato ad una rissa nel corso della quale aveva accoltellato al costato un 19enne, procurandogli una ferita profonda in una zona vitale del corpo con conseguente pericolo di vita.

Il provvedimento arriva al termine di un'attività di indagine condotta dai carabinieri coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che, attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a individuare i responsabili dell'aggressione.