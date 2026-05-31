Minaccia un vicino minorenne con un coltello a Bedizzole e si scaglia contro i carabinieri con una mazza: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo a Bedizzole (Brescia) per resistenza e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Avrebbe minacciato un vicino minorenne con un coltello e i carabinieri con una mazza.

Le armi sequestrate dai carabinieri

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato arrestato nella serata di ieri, sabato 30 maggio, a Bedizzole (in provincia di Brescia) con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Stando a quanto ricostruito, avrebbe minacciato con un coltello un vicino di casa minorenne e, all'arrivo dei carabinieri, si sarebbe scagliato contro di loro brandendo una mazza. L'uomo è stato neutralizzato con lo spray al peperoncino, poi disarmato e condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda in attesa del giudizio per rito direttissimo.

L'intervento è scattato nella serata del 30 maggio a seguito di una richiesta d'emergenza ricevuta dalla Centrale operativa. In poco tempo, i carabinieri della Stazione di Lonato del Garda, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda, sono intervenuti presso un'abitazione a Bedizzole. Stando al racconto dei testimoni presenti, un uomo cittadino italiano, in seguito a una discussione per motivi di vicinato, avrebbe impugnato un coltello e minacciato un minorenne. Alla vista dei militari, quello stesso soggetto avrebbe impugnato una mazza e si sarebbe scagliato contro di loro "con atteggiamento ostile e minaccioso".

A quel punto, hanno riferito i carabinieri, i militari hanno azionato lo spray al peperoncino dato in dotazione dal reparto. Una volta bloccato l'uomo, lo hanno disarmato e immobilizzato evitando che qualcuno potesse rimanere ferito nell'operazione. È stato, poi, richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. I soccorritori hanno controllato le condizioni dell'uomo, giudicandolo in buona salute. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno trasportato l'uomo nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda. Accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere, domani mattina, lunedì 1 giugno, sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo.